PGS-TS LƯƠNG NGỌC KHUÊ, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế:

Cơ sở y tế không được chủ quan

Dự báo thời gian sắp tới sẽ bước vào những tháng cao điểm dịch SXH do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho đàn muỗi truyền bệnh phát triển. Năm nay, số ca SXH nặng tăng nhanh, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước. Số trẻ em tử vong do SXH nhiều hơn người lớn. Mặc dù đã được tập huấn nhiều lần về thu dung, điều trị SXH Dengue song trong bối cảnh hiện nay, khi nhân viên y tế chưa kịp hồi sức sau thời gian dài phòng chống dịch Covid-19, các cơ sở y tế không được chủ quan.

Khi mắc SXH và tự điều trị tại nhà, người bệnh không được uống Acid Acetylsalicylic (Aspirin), Mefenemic acid (Ponstan), Ibuprofen, các chất chống viêm không-steroid khác (NSAID) hay các thuốc steroid. Nếu đã uống thuốc này, cần tới bác sĩ để thăm khám. Người bệnh không cần thiết uống kháng sinh.

Theo phác đồ hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế, người bệnh có một số triệu chứng sau cần phải đưa ngay tới cơ sở y tế: chảy máu (các chấm hay đốm màu đỏ trên da, chảy máu mũi, lợi, nôn ra máu, đi ngoài phân đen...); nôn liên tục; đau bụng dữ dội; lơ mơ, rối loạn ý thức hoặc co giật; cơ thể tím tái, tay và chân lạnh ẩm; khó thở...

PGS-TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, Thứ trưởng Bộ Y tế:

Chu kỳ dịch sốt xuất huyết quay trở lại

Theo các chuyên gia y tế, chu kỳ dịch SXH sẽ rơi vào năm nay. Nguy cơ SXH vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, lây lan trong cộng đồng và gây bệnh rất lớn. Ngay từ khi SXH xuất hiện rải rác ở một số địa phương, đặc biệt tại TP HCM và Bình Dương, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo các sở y tế tăng cường truyền thông, tổ chức phòng chống dịch tại địa bàn với nhiều khẩu hiệu, trong đó chú ý nhiều biện pháp như phát quang bụi rậm, chú ý nguồn nước sạch.

Sở Y tế các địa phương cần nâng cao tuyên truyền, có những khẩu hiệu, tờ rơi hướng dẫn cho người dân. Nâng cao vai trò thu dung, điều trị và phân độ SXH tại các cơ sở y tế; chuẩn bị phương tiện, vật tư, thuốc men sẵn sàng cấp cứu hồi sức. Tránh tình trạng để người bệnh bị sốc do SXH, nhất là trong bối cảnh ngành y tế phải đáp ứng mục tiêu kép là vừa tiếp tục chống dịch Covid-19 vừa tăng cường năng lực cho các tuyến trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân SXH.

N.Dung ghi