Ngày 29-11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp lại một trang báo của Báo Công an TP HCM ra ngày 28-11 có nội dung đăng thông báo lần 2 của Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP HCM về việc đang tạm giữ 81 xe máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ.



Đáng chú ý, nhiều người không hiểu vì sao thông tin của 81 chiếc xe này lại được cung cấp là: Biển số: "Không số", số khung - số máy: "Không xác định".

Kèm theo đó là Thông báo: "Kể từ ngày tạm giữ đến nay người điều khiển không đến giải quyết. Vậy ai là chủ sở hữu những xe sau đây mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đến Đội CSGT Cát Lái số 56 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM để làm việc, quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, không có người đến giải quyết, toàn bộ số xe sau sẽ bị tịch thu và sung vào công quỹ nhà nước".

Trước việc đăng thông tin tìm chủ sở hữu phương tiện nhưng lại không có thông tin phương tiện khiến không ít người thắc mắc bởi đăng tin chủ sở hữu nhưng thông tin về phương tiện lại không có.

Thông báo này "gây bão" trên mạng xã hội do nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao

Trả lời vấn đề này, chiều 29-11, đại diện Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP HCM cho biết việc đăng thông tin với nội dung như trên ở Báo Công an TP HCM là đúng và những phương tiện đó đều là những xe cũ nát, không còn số khung, số máy và bị lập biên bản tạm giữ ở Đội CSGT Cát Lái. Chính bởi những chiếc xe này không có thông tin để kiểm tra, xác định chủ sở hữu, dẫn đến đơn vị buộc phải đăng báo với nội dung như vậy.

"Các xe bị lập biên bản tại hiện trường nhưng địa chỉ cung cấp cũng không đúng, trong khi thông tin về xe lại không thể xác định. Theo quy trình, những trường hợp đó buộc phải đăng báo để tìm chủ sở hữu và khi quá thời hạn 30 ngày, kể từ lúc đăng tin nếu vẫn không ai đến nhận thì sẽ làm các thủ tục thanh lý theo quy định" - đại diện Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an TP HCM nói.

Một chiếc xe cũ nát từng bị CSGT xử lý (ảnh: Lê Phong)

Cũng theo vị này, nếu những người từng bị xử phạt và lập biên bản tại đội CSGT Cát Lái, khi đọc được thông tin như vậy trên báo có thể xác định bản thân từng là một trong các trường hợp đó hay không để chủ động đến làm việc.

Khi xác định có, những người liên quan có thể đến Đội CSGT Cát Lái trình tất cả các giấy tờ hợp pháp đến phương tiện để đối chiếu và làm các thủ tục để được bàn giao lại phương tiện.