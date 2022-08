Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Cùng ngày, tại tọa đàm "Các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tình trạng khó khăn về thuốc, vật tư y tế là vấn đề rất nóng của cả ngành y tế. Trong hơn 2 năm chống dịch Covid-19, rất nhiều người dân, người bệnh không được đến các bệnh viện chuyên sâu như Bệnh viện Bạch Mai để khám chữa bệnh. Do vậy, sau khi dịch được kiểm soát, số lượng bệnh nhân từ các tuyến, các tỉnh dồn về bệnh viện này tăng đột biến, hầu hết các chuyên khoa đều tăng gấp 5 lần, làm cho áp lực thiếu trang thiết bị, vật tư, thuốc trở nên trầm trọng hơn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, hiện tại, giám đốc các bệnh viện, các sở y tế có tâm lý e ngại trong vấn đề mua sắm. Nếu có các văn bản pháp quy rõ ràng và tạo điều kiện cho việc mua sắm minh bạch, công khai thì chắc chắn các nhà quản lý sẽ không gặp khó khăn.

Nói về nguyên nhân thiếu thuốc, TS Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, nêu rõ đang xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng thuốc toàn cầu ảnh hưởng đến nguồn cung. Ngoài ra, khi tình hình dịch Covid-19 ổn định, người dân khám chữa bệnh tăng đột biến cũng tác động đến nguồn cung thuốc. Chưa kể, trong hơn 2 năm đại dịch diễn ra, ngành y tế tập trung tổng lực cho việc chống dịch, khiến việc cung ứng các loại thuốc chữa bệnh bị hạn chế. "Chủ yếu do cơ chế chưa rõ ràng, minh bạch khiến các đơn vị e dè mua sắm. Một phần khác là các vụ án liên quan đến tiêu cực trong ngành y xảy ra thời gian qua cũng làm nhiều người e ngại. Trong khi đó, năng lực tham gia đấu thầu từ cơ sở đến trung ương còn hạn chế, thiếu cán bộ am hiểu về lĩnh vực thuốc, đấu thầu; nhiều doanh nghiệp không tham gia đấu thầu do giá thầu thấp, không bảo đảm doanh thu" - ông Quang nêu thực tế.

Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, TS Nguyễn Huy Quang đề nghị các bộ, ngành được giao nhiệm vụ cần gấp rút hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo nghị quyết về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trình Chính phủ trước ngày 15-8. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cần xem xét lại các thông tư liên quan đến đăng ký thuốc, đấu thầu thuốc...

PGS-TS Bùi Thị An, đại biểu QH khóa XIII, kiến nghị ngành y rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi cho phù hợp; lựa chọn người được giao nhiệm vụ có đủ trình độ về thầu thuốc; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu... "Chính phủ phải coi đây là giai đoạn cần chỉ đạo quyết liệt để các cơ sở có thuốc điều trị cho người dân và bảo vệ được cán bộ trong ngành y tế" - bà An góp ý.

M.Chiến