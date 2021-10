Sáng 12-10, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết sau 5 ngày đơn vị gửi văn bản yêu cầu giải trình về phát ngôn thiếu chính xác xung quanh nguyên nhân sụt lún tuyến kè ven sông Hoài, ông Huỳnh Xuân Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, vẫn im lặng. "Chúng tôi gọi điện ông Sơn cũng không bắt máy" - đại tá Nghĩ thông tin. Liên quan đến sự việc này, phóng viên Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí nhiều lần liên hệ nhưng ông Sơn cũng không nghe máy, không trả lời tin nhắn.



Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết vỉa hè tuyến kè ven sông Hoài bị sụt lún từ cuối năm 2020 chứ không phải chỉ năm nay. Nguyên nhân chắc chắn không phải do xe tải trọng lớn vì khu phố cổ không hề cho xe có động cơ lưu thông. Ống nước của nhà dân cũng không phải là nguyên nhân chính vì tuyến kè bị sụt lún nhiều điểm và có dấu hiệu lún toàn tuyến chứ không riêng đoạn có ống nước.

Tuyến kè trăm tỉ ở Hội An bị sụt lún nghiêm trọng chỉ sau hơn 4 năm đưa vào sử dụng

Ông Nguyễn Văn Sơn cho hay dù là chủ đầu tư tuyến kè nhưng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam tỏ ra thiếu trách nhiệm. Khi phát hiện tình trạng sụt lún, UBND TP Hội An yêu cầu chủ đầu tư nghiên cứu khắc phục nhưng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho rằng công trình đã nghiệm thu, bàn giao từ năm 2016, nay đã hết thời hạn bảo hành nên đơn vị không có trách nhiệm. Chỉ khi UBND tỉnh có ý kiến thì ban quản lý mới cử người ra khảo sát.

Theo chủ tịch UBND TP Hội An, vì công trình đã hết hạn bảo hành nên bây giờ phải bỏ ngân sách ra để khắc phục. "Vừa qua, UBND TP Hội An đã chi 1 tỉ đồng để khắc phục trước mắt. Tuy nhiên, nếu giải quyết không căn cơ, về lâu dài sụt lún sẽ xô đẩy, lệch luôn tuyến kè. Để khắc phục triệt để cần phải mất từ 5-7 tỉ đồng" - ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tại buổi họp báo chiều 6-10, ông Huỳnh Xuân Sơn cho rằng nguyên nhân gây ra tình trạng sụt lún tuyến kè ven sông Hoài là do xe tải trọng lớn đi tắt để vào chợ lúc sáng sớm và do ống thoát nước từ nhà dân ra sông gây thủng vải địa kỹ thuật, khiến cát trôi ra sông. Ngày 7-10, Công an TP Hội An gửi văn bản yêu cầu ông Huỳnh Xuân Sơn giải trình vì phố cổ Hội An là tuyến phố cấm xe có động cơ, không hề có chuyện xe tải trọng lớn vào phố làm hư bờ kè như phát biểu của ông Sơn.

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, cũng không đồng tình với nội dung trả lời của ông Huỳnh Xuân Sơn. "Đổ lỗi cho xe quá tải làm sụt lún tuyến kè là vô trách nhiệm, nói không đúng sự thật. Bây giờ phải tìm ra nguyên nhân căn cơ để mà xử lý, tiền tỉ đổ xuống đó đâu có ít. Nếu không rõ nguyên nhân thì làm sao mà khắc phục được. Làm thì có sai. Sai phải dũng cảm thừa nhận, không nên đổ thừa vô căn cứ. Không nên nói bừa để chạy trách nhiệm" - ông Nguyễn Sự bày tỏ.

Theo ghi nhận, sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, tuyến kè ven bờ sông Hoài có chiều dài gần 800 m, tổng mức đầu tư hơn 135 tỉ đồng bị sụt lún thành hố sâu. Ngoài ra, có gần 10 vị trí khác trên tuyến kè có dấu hiệu bị lún, nền gạch bị sụp xuống, đọng nước sau mưa.