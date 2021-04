Nguồn tin cho biết hồi 10 giờ 57 ngày 31-3, chuyến bay của hãng hàng không China Airlines mang số hiệu CI791 khai thác bằng máy bay A330/B-18916, chặng bay từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tới Hà Nội đã lăn vào vị trí đỗ máy bay số 42.



Sân bay Nội Bài đang nâng cao kỹ năng, trình độ cho nhân viên đánh tín hiệu, hướng dẫn nhân viên đánh tín hiệu và các nhân viên thông thoại cung cấp thông tin, cảnh báo kịp thời cho phi công biết vị trí vạch dừng bánh mũi máy bay - Ảnh minh họa

Lúc này, máy bay đã lăn quá vạch dừng bánh mũi 0,9 m (theo logfile của cầu hành khách).

Trung tâm điều hành sân bay Nội Bài đã lập biên bản ghi nhận vụ việc và bàn giao Cảng vụ Hàng không miền Bắc để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Trong những trường hợp này, nhà chức trách hàng không có thể ra quyết định xử phạt hơn 7,5 triệu đồng do lỗi "điều khiển tàu bay trên đường lăn, sân đỗ không tuân theo hướng dẫn của hệ thống dẫn đỗ tàu bay, làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không mà chưa uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không".

Theo các chuyên gia hàng không, những sự việc này đều tiềm ẩn rủi ro mất an toàn do máy bay có thể va chạm vào cầu ống lồng hoặc nhà ga, gây hư hỏng hoặc cháy nổ.

Vừa qua đã xảy ra một số vụ việc máy bay lăn quá vạch dừng tại sân bay Nội Bài. Ví dụ, tháng 3-2021, phi công chuyến bay mang số hiệu QR8082 của hãng hàng không Qatar Airways bay từ sân bay quốc tế Doha về Nội Bài không làm chủ được tốc độ, lăn quá vạch dừng tới 1,1 m. Hãng hàng không này sau đó phối hợp với Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) đẩy máy bay về đúng vị trí để khai thác.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra khi phi công chuyến bay Cargo mang số hiệu OZ387 của hãng hàng không Asiana Airlines từ Incheon (Hàn Quốc) về Nội Bài đã lăn quá vạch dừng 0,7 m. Hồi tháng 12-2020, phi công chuyến bay mang số hiệu TK6564 của hãng hàng không Turkish Airlines thực hiện chuyến bay từ sân bay quốc tế Doha về Nội Bài đã lăn quá vạch dừng tới 1,2 m. Cách đó không lâu, phi công chuyến bay Cargo mang số hiệu OZ387 của hãng hàng không Asiana Airlines từ Incheon (Hàn Quốc) về Nội Bài đã lăn quá vạch dừng 0,7 m. Tháng 11-2020, phi công chuyến bay EK8952 của hãng hàng không Emirates thực hiện chuyến bay Cargo mang số hiệu EK8952 từ sân bay quốc tế Dubai về Hà Nội đã điều khiển máy bay lăn quá vạch dừng bánh mũi 1,3 m.

Vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được thư của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) có ý kiến đề nghị xem xét phương án xử lý phù hợp đối với các vụ việc tổ bay của các hãng hàng không bị xử phạt vì máy bay đỗ quá vạch dừng vị trí đỗ máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau khi xem xét, Cục yêu cầu sân bay Nội Bài chủ trì phối hợp với Công ty Quản lý bay miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Bắc thực hiện việc rà soát lại các vị trí đỗ máy bay thường xuyên xảy ra tình trạng máy bay đỗ quá vạch dừng, thực hiện quy trình nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro theo đúng quy định và đề xuất các giải pháp để khắc phục tình trạng này.

Sân bay Nội Bài cần tập trung vào một số giải pháp chính như: Rà soát lại toàn bộ camera giám sát khu vực sân đỗ; nghiên cứu phương án, lộ trình lắp đặt các camera giám sát bổ sung nhằm quan sát được đầy đủ hoạt động của máy bay lăn vào các vị trí đỗ, hỗ trợ việc thu thập dữ liệu phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra vụ việc, hỗ trợ xác định các yếu tố dẫn đến lỗi con người trong các vụ việc, làm cơ sở đề xuất các giải pháp giảm thiểu các vụ việc lăn quá vạch dừng bánh mũi máy bay; đồng thời rà soát lại các vệt sơn kẻ tín hiệu, quy trình cung cấp dịch vụ, đưa ra các cảnh báo cần thiết cho các đơn vị có liên quan…

Cục yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức rà soát, hoàn thiện lại quy trình, tài liệu hướng dẫn công việc của nhân viên đánh tín hiệu máy bay nhằm phát hiện những lỗ hổng, hoàn thiện quy lại trình cung cấp dịch vụ, nâng cao kỹ năng, trình độ cho nhân viên đánh tín hiệu, hướng dẫn nhân viên đánh tín hiệu và các nhân viên thông thoại cung cấp thông tin, cảnh báo kịp thời cho phi công biết vị trí vạch dừng bánh mũi máy bay.

Cục yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc chủ trì, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông báo và đề nghị các hãng hàng không rà soát quy trình khai thác; quán triệt, nhắc nhở phi công trong quá trình vận hành máy bay nhằm tránh việc lăn quá vạch dừng bánh mũi tàu bay tại Cảng, đồng thời cảnh báo kịp thời các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.