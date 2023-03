Ngày 14-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH - PC07 Công an TP HCM) cho biết hiện nay trên địa bàn cả nước, trong đó có TP HCM xuất hiện một số đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Họ liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở để bán các loại tài liệu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.



Theo PC07, phương thức mà các đối tượng này sử dụng là dùng số điện thoại giả mạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để gọi điện. Thậm chí, các đối tượng còn đến trực tiếp liên hệ các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đề nghị mua các tài liệu. Dù đây không phải là hình thức lừa đảo mới, tuy nhiên một số cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở chưa kịp nắm bắt nên đã nghe theo.

Tuy không phải là hình thức lừa đảo mới nhưng một số cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cũng bị lừa mua tài liệu phòng cháy chữa cháy

PC07 khẳng định đây là hình thức lừa đảo của các đối tượng giả danh. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyệt đối không cử cán bộ điện thoại hoặc đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giới thiệu mua các tài liệu liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Công an khuyến nghị các cơ sở không nên mua bất kỳ tài liệu nào từ các đối tượng này và cần cẩn trọng khi tiếp nhận cuộc gọi hoặc có người liên hệ trực tiếp với mục đích giới thiệu và bán các loại tài liệu. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo nêu trên, người dân liên hệ với cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng PC07, Công an TP HCM theo số điện thoại 114 để phối hợp xử lý.