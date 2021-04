Sáng 10-4, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ tai nạn tại tuyến đường ĐH03 qua địa phận xã Đại An, huyện Đại Lộc tối 9-4, hiện sức khỏe của 5 người bị thương đã ổn định.



Clip: Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Theo đại tá Nguyễn Giới, người lái chiếc ôtô gây ra vụ tai nạn là Châu Văn Ánh (SN 1975; ngụ thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) đã đến công an tự thú. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn 0,33 mg/ 1 lít khí thở, chứng tỏ người này đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe. Công an đang tạm giữ người này để phục vụ công tác điều tra.

Ôtô lao vào hiên nhà dân sau khi đâm điên cuồng vào hàng loạt xe máy

Sáng 10-4, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết ông và lãnh đạo huyện đang vào bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. May mắn là đa phần các nạn nhân này chỉ bị thương bên ngoài, không có ai có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, tối 9-4, tại tuyến đường ĐH03 đoạn qua thôn Phú Hòa, xã Đại An xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Theo thông tin chính thức từ Công an huyện Đại Lộc, vụ tai nạn xảy ra khoảng 18 giờ 40 phút chiều tối 9-4. Thời điểm đó, tài xế Ánh điều khiển ôtô con 7 chỗ lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi Đại Cường. Khi qua địa phận thôn Phú Hòa, ôtô này đã tông vào 4 xe máy và va chạm với một xe tải chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Danh tính 2 người tử vong được xác định là bà Phạm Thị Bích Liên (SN 1972; ngụ thôn Phú Phước, xã Đại An) và chị Nguyễn Thị An (SN 1988; ngụ thôn Phú Mỹ, xã Đại An).

5 người bị thương gồm: ông Trương Văn Nhật (SN 1997; ngụ xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), em Nguyễn Thị Sương (SN 2000), ông Nguyễn Đi (SN 1961; cùng ngụ xã Đại Cường), anh Phan Văn Thạnh (SN 1983) và cháu Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi; cùng ngụ xã Đại An). Tất cả 7 nạn nhân đều đi trên 4 xe máy.