Chiều 22-4, đại diện lãnh đạo xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết lực lượng Công an xã Lộc An phối hợp cùng đội CSGT Công an huyện Bảo Lâm đang giải phóng hiện trường, phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe, khiến 1 người bị thương rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, trên Quốc lộ 20 đoạn km133+300 thuộc địa bàn thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, xe 7 chỗ mang BKS: 49A - 230.43, do tài xế Nguyễn Sỹ Tịnh điều khiển theo hướng Đà Lạt đi TP HCM. Khi đến địa điểm trên thuộc địa bàn thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm thì xảy ra tai nạn với xe bồn mang BKS: 49C - 161.11 do tài xế Hoàng Văn Hiếu điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe 7 chỗ mất kiểm soát, quay ngược lại, tiếp tục tông vào xe máy do anh Lâm Quang Tuyên (27 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh) điều khiển chở theo vợ là Ka Khuê (28 tuổi) và con gái (5 tuổi) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến anh Tuyên đi xe máy bị thương rất nặng phải nhập viện cấp cứu, vợ và con anh Tuyên bị hất văng ra ngoài đa chấn thương, xe máy biến dạng.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 20 ách tắc cục bộ nhiều giờ.

