Chiều 6-10, Công an huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ôtô và một xe container, khiến 3 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại Km 62+100, Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp (huyện Hướng Hóa), xe ôtô hạ tải mang BKS 74D-002.55 do tài xế Trịnh Đình Phong (SN 1971; ngụ tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) điều khiển theo hướng Lao Bảo-Đông Hà. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông vào đuôi xe ôtô BKS 74A-049.65 đang lưu thông cùng chiều, khiến ô tô này tông vào đuôi xe ôtô BKS 74A-090.20 do bà Dương Thị Kim Uyển (SN 1978; ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) điều khiển phía trước. Tiếp đó, xe ôtô BKS 74A-090.20 tiếp tục va chạm vào xe container BKS 43C-198.36 kéo theo rơ-moóc 43R-023.09 do ông Phạm Văn Giang (SN 1979; ngụ tại TP Đà Nẵng) chạy theo hướng Đông Hà-Lao Bảo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 phương tiện bị hư hỏng; 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Xe ô tô BKS 74D-002.55 chở đầy đường kính Thái Lan nghi nhập lậu

Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe ôtô hạ tải BKS 74D-002.55 chứa 77 bao đường Thái Lan (mỗi bao nặng 50 kg) nghi nhập lậu. Theo Công an huyện Hướng Hóa, đến thời điểm này chủ phương tiện vẫn chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên đơn vị đang tạm giữ lô hàng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

