Tai nạn liên hoàn, hầm Hải Vân tê liệt gần 3 giờ

10/05/2018 21:06

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10-5, tại đường dẫn vào hầm Hải Vân, địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe.

Xe đầu kéo nằm chắn ngang đường sau vụ tai nạn

Theo đó, xe đầu kéo do Lê Văn Hoàng (SN 1978) điều khiển cùng xe đầu kéo do tài xế Trịnh Công Chính (SN 1990) điều khiển va chạm liên hoàn với xe khách do tài xế Vũ Tiến Thành (SN 1976) điều khiển và 1 xe tải ngay trước đường dẫn, sát với hầm Hải Vân.



Giao thông tại đường dẫn vào hầm Hải Vân bị tê liệt nhiều giờ liền

Vụ tai nạn khiến 4 xe này bị hư hỏng nặng, riêng tài xế xe tải bị thương nhẹ. Sau tai nạn, 1 xe đầu kéo nằm chắn ngang đường khiến giao thông ở khu vực phía Nam hầm Hải Vân bị tê liệt nhiều giờ liền.

CSGT cửa ô Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu đã điều toàn bộ lực lượng cùng xe cứu hộ đến điều tiết và giải tỏa hiện trường. Đến 19 giờ, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết thông thoáng.

B.Vân