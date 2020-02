Clip: Xe ô tô nát đầu sau khi tông mạnh vào xe tải

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 27-2, tại giao lộ Võ Nguyên Giáp – Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), xe ô tô Ford Focus (chưa rõ người cầm lái) đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng Đà Nẵng – Quảng Nam thì bất ngờ rẽ trái, lao qua làn đường bên cạnh, tông vào mạn trái xe tải BKS 43C – 116.82 do anh Huỳnh Đình Nhật (SN 1990, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang đi ngược chiều.

Cú va chạm khiến tài xế hoảng loạn, cho xe lùi nhanh gần 10m, tiếp tục đâm vào một xe máy. Tuy nhiên, tài xế xe máy đã kịp nhảy khỏi xe nên không bị thương tích.

Sau tai nạn, 3 người trên xe ô tô nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Trong đó, chị Lê Thị Thu Mỹ (SN 1978, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) và con trai Trần Văn Vinh (SN 2007) bị đa chấn thương. Tại hiện trường, xe ô tô bị dập nát phần đầu. Xe máy bị hư hại hoàn toàn.

Anh Huỳnh Đình Nhật, tài xế xe tải cho biết mình đang đi đúng tốc độ thì thấy xe ô tô lao đến. Vì quá bất ngờ và đang có nhiều xe đi xung quanh, tài xế không kịp đánh lái để tránh va chạm. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Nhật đã trình diện cơ quan CSGT quận Ngũ Hành Sơn để tường trình vụ việc.