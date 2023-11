Chiều 23-11, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum đang điều trị cho bệnh nhân Hà Văn Tâm (36 tuổi, trú xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Ông Tâm là người đi xe máy xảy ra tai nạn với ô tô biển số xanh BKS 82 A - 001.72 vào tối 21-11.

Tối hôm 21-11, xe biển số xanh BKS 82 A - 001.72, do ông Lê Tấn Trung (trú TP Kon Tum) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng huyện Đăk Tô đi TP Kon Tum. Khi đến địa phận thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 82G1-007.34, do ông Tâm điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Chiếc xe Land Cruiser Prado hạng sang và xe máy cùng bị hư hỏng nặng - Ảnh CTV

Vụ tai nạn đã khiến ông Tâm bị thương tích nặng, phải nhập viện điều trị cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, dập não, gãy 2 cẳng chân. Xe máy và ô tô biển số xanh bị hư hỏng nặng.

Đại tá Đỗ Tấn Bền, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, cho biết sau khi lực lượng CSGT xử lý bước đầu, do vụ việc nghiêm trong nên đã bàn giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Tô tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, ô tô BKS 82 A - 001.72, nhãn hiệu Toyota, loại Land Cruiser Prado, được đăng ký lần đầu năm 2018.

Đây được xem là dòng xe hạng sang khi có giá lăn bánh trên 2,3 tỉ đồng. Xe này được đăng ký với chủ sở hữu của Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum, do ông Nguyễn Tấn Liêm làm đại diện. Ông Nguyễn Tấn Liêm cũng là Giám đốc Sở NN-PTNN tỉnh Kon Tum.

Phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Tấn Liêm để nắm nội dung cụ thể nhưng ông này báo đang đi công tác xa.