Ngày 23-10, một số nhà cung cấp tìm đến trụ sở Công an TP HCM gửi đơn tố cáo bị Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế (gọi tắt là Công ty Món Huế, có trụ sở tại quận 3) lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng. Các nhà cung cấp sau đó được cán bộ công an hướng dẫn gửi đơn tại Công an quận 1 và Công an phường Cô Giang để được xác minh, xử lý theo quy định.



Một số nhà cung cấp đến Công an phường Cô Giang tố cáo Công ty Món Huế có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo nội dung trong đơn tố cáo, nhiều công ty, cá nhân đã cung cấp nguyên liệu, gồm: thịt bò, rau, củ quả, bao bì nhựa… cho Công ty Món Huế nhiều năm nay. Theo hợp đồng thoả thuận giữa các bên thì các nhà cung cấp nhận đặt hàng từ Công ty Món Huế sau đó giao hàng và chốt công nợ phát sinh, cuối tháng nhận tiền từ nhân viên kế toán của công ty này.



Bị hại căng băng rôn đòi nợ (ảnh NVCC)

Mọi giao dịch thời gian đầu vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đầu năm 2019 đến nay, Công ty Món Huế không thanh toán công nợ cho nhà cung cấp theo quy định. Nhiều lần các nhà cung cấp đề nghị gặp mặt lãnh đạo Công ty Món Huế để làm rõ trắng đen nhưng không ai đại diện ra giải quyết.



Đến ngày 3-10 vừa qua, người đại diện của công ty này mới thông báo cho các nhà cung cấp về việc công ty này không có khả năng chi trả công nợ rồi tìm cách kéo dài thời gian để "quỵt" tiền.



"Mấy lần trước chúng tôi liên hệ thì đại diện phía công ty này bảo đi công tác, không chịu giải quyết công nợ. Hai hôm nay chúng tôi tìm đến trụ sở công ty chính thì thấy đóng cửa, quản lý, nhân viên đều đi đâu không rõ. Chúng tôi cũng được chủ nhà cho công ty này thuê mặt bằng thông báo chưa lấy được tiền thuê mặt bằng mấy tháng nay", một số nhà cung cấp cho hay.



Theo thông tin tố cáo thì Công ty Món Huế đã nợ tiền các nhà cung cấp từ 20 triệu đồng đến hàng tỉ đồng.



"Chúng tôi cho rằng hành vi của Công ty Món Huế là vi phạm quy định pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của chúng tôi. Người đại diện công ty này đã nhân danh công ty này để nhận cung cấp hàng hoá, nguyên liệu qua hợp đồng, tạo lòng tin cho chúng tôi thời gian đầu rồi dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản công nợ năm 2019", một số nhà cung cấp bức xúc.



Riêng ông Trần Văn Minh – đại diện Công ty TNHH Yêu Thực Phẩm (viết tắt là Công ty Yêu Thực Phẩm, có trụ sở tại quận Bình Thạnh) cho biết ký hợp đồng cung cấp thực phẩm (thịt bò) cho Công ty Món Huế 3 năm nay. Trong hợp đồng ký cung cấp thực phẩm 2 bên thống nhất thanh toán tiền vào các ngày 25 – 28 hàng tháng. Tuy nhiên, từ tháng 6 đến nay phía Công ty Món Huế không thanh toán tiền mua thực phẩm cho Công ty Yêu Thực Phẩm theo quy định.



"Số tiền công ty nợ chúng tôi hơn 88 triệu đồng. Hôm qua, tôi nghe tin họ trả mặt bằng trốn nợ nhiều nhà cung cấp nên chúng tôi đã làm đơn tố cáo gửi đến công an", ông Minh nói.