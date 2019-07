Chiều 28-7, Công an huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai vẫn đang làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ" của Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986; trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).



Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nghiện ma tuý đá thời gian dài. Tối 26-7, gã sử dụng ma túy đá tại địa bàn thị xã An Khê. Đến ngày 27-7, Hùng điều khiển xe khách loại 12 chỗ ngồi vào huyện Kon Chro để chở gỗ lậu đưa về thị xã An Khê tiêu thụ.

Tài xế Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an

Khi chiếc xe chở 200 kg gỗ hương và cẩm quý hiếm lưu thông đến địa bàn thị trấn Kong Chro thì tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra. Hùng hoảng sợ bỏ chạy theo Tỉnh lộ 667 để về thị xã An Khê. Chạy khoảng hơn 10 km, đến địa bàn thôn 5, xã Kong Yang lại bị chặn bắt nên Hùng cho xe lao vào CSGT hòng tẩu thoát. Cú tông mạnh làm đại úy CSGT Nguyễn Đức Nhã bị thương, 2 xe hư hỏng nặng.

Hai đối tượng đi cùng Hùng là Đinh Hbắp (SN 2004) và Phạm Minh Sang (SN 1992) cũng bị công an tạm giữ để điều tra.

Đại uý Nguyễn Đức Nhã bị hất văng vào vệ đường - Ảnh cắt từ clip

Thượng tá Đinh Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Kon Chro, cho biết thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị thường xuyên kiểm tra và đã bắt được một số phương tiện vận chuyển lâm sản. Theo thượng tá Dũng, dù gặp đối tượng manh động, liều lĩnh như tài xế nêu trên nhưng lực lượng công an vẫn cương quyết đấu tranh với các loại tội phạm.