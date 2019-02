Tài xế ngủ gật, gây tai nạn liên hoàn khi dừng đèn đỏ

24/02/2019 15:50

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 24-2, tại khu vực có sử dụng đèn tín hiệu giao thông trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc tổ 5, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều ô tô hư hỏng nặng nhưng rất may không có thiệt hại về người.



Vụ tai nạn liên hoàn khi dừng đèn đỏ đã khiến nhiều xe hư hỏng nặng nhưng rất may không có thiệt hại về người. Ảnh: TT

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS: 83L - 2149 do ông Nguyễn Phong Trần (SN 1975, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) điều khiển đang đứng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe tải mang BKS: 51C - 646.09 do tài xế Phan Quốc Thành (SN 1987; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển tông mạnh từ phía sau. Cú tông mạnh khiến xe của ông Trần tiếp tục tông vào ô tô 16 chỗ chờ đèn đỏ phía trước rồi các xe tiếp tục tông vào nhau. Hậu quả, 5 xe ô tô bị hư hỏng, trong đó có nhiều xe bị bẹp dúm, biến dạng và hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 91 ùn ứ hơn 1 km, do thời điểm trên lượng xe từ các tỉnh đổ về Châu Đốc thăm, viếng Miếu Bà Chúa Sứ Núi Sam rất đông. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng lực lượng CSGT và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Tại cơ quan công an, tài xế Thành khai nhận do điều khiển xe ô tô liên tục trong nhiều giờ nên đã ngủ gục. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

T.Nốt