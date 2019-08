Chiều ngày 23-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có sự việc 1 cán bộ CSGT của đơn vị bị 1 người đàn ông say xỉn đi xe biển xanh tát vào mặt khi nhắc nhở đi vệ sinh không đúng chỗ.



Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook lan truyền 3 đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông điều khiển xe biển xanh đi vào một cây xăng ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

[Video] Tài xế say xỉn đi xe biển xanh tát, lăng mạ CSGT vì bị nhắc nhở tiểu bậy

Qua nội dung trong những đoạn clip, người tài xế trung tuổi khi vào đổ xăng có biểu hiện say xỉn, sau đó đi vệ sinh nhẹ không đúng chỗ. Lúc này, có một tổ CSGT Công an huyện Quảng Xương đang xử lý một vụ tai nạn giao thông gần đó thấy vậy đã vào nhắc nhở.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã không nghe mà bất ngờ dùng tay tát vào mặt CSGT là anh Nguyễn Huy Thắng. Chưa dừng lại ở đó, tài xế lái xe biển xanh say xỉn còn liên tục chỉ tay vào mặt, nói lời thách thức và lăng mạ nhiều CSGT có mặt tại đây.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 20 phút ngày 17-8 tại cây xăng xã Quảng Lĩnh (huyện Quảng Xương).

Hình ảnh người đàn ông có hành động lăng mạ CSGT khi bị nhắc nhở đi vệ sinh không đúng chỗ - Ảnh cắt từ clip

Theo biên bản vụ việc, thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Quảng Xương có mặt tại cây xăng này để hoàn thiện biên bản một vụ tai nạn giao thông gần đó và chứng kiến người đàn ông tên Trần Lâm Bình (54 tuổi, ngụ TP Hà Nội) điều khiển xe ôtô biển xanh vào đổ xăng trong tình trạng say xỉn rồi đi vệ sinh không đúng chỗ.

"Khi bị lực lượng CSGT nhắc nhở thì người đàn ông trên đã có hành động không đúng mực và có hành động như trong clip. Sau đó, chúng tôi đã đưa người này về cơ quan công an để xử lý. Chúng tôi đã làm hồ sơ báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý hành vi Xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác, đồng thời làm rõ hành vi điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn" - thiếu tá Hùng nói.

Về chiếc xe biển xanh 31A-6407, thiếu tá Hùng cho biết hiện không phải của cơ quan nhà nước, xe này đã được bán thanh lý chuyển nhượng cho tư nhân.