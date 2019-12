Ngày 18-12, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.



Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 17-12, Công an huyện Cam Lộ và Trạm CSGT Đakrông (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) kiểm tra xe ôtô mang BKS 74A-022.14 do Đinh Văn Thái (23 tuổi) điều khiển chở theo bà Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, cùng ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa).

Số tê tê Java được phát hiện trên xe ôtô

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện ở cốp xe và chỗ ngồi của bà Thủy có 9 cá thể tê tê Java (hay còn gọi là trút) với tổng trọng lượng 34,9 kg. Đây là loại động vật thuộc nhóm 1B nguy cấp quý hiếm, cấm vận chuyển, buôn bán nên lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật; đồng thời đưa người và phương tiện về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Thủy khai toàn bộ số động vật này được mua ở huyện miền núi Hướng Hóa, đưa về xuôi bán kiếm lời. Để qua mắt lực lượng chức năng và tài xế, bà Thủy bỏ số động vật trên vào ba lô, túi xách rồi thuê Thái chở đi với lý do vào Huế thăm cháu. Đến khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ tài xế Thái mới "té ngửa" vì bị bà Thủy qua mặt.