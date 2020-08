Liên quan đến vụ xe sang Lexus gây tai nạn liên hoàn làm 1 người tử vong và 1 người bị thương trên phố Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), chiều 19-8, Công an quận Hồng Bàng cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Hồng Bàng, vào 0 giờ ngày 19-9, Phạm Quang Linh (SN 1998, trú tại số 67, khu An Lạc 2, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) điều khiển xe ôtô Lexus mang BKS 15A-356.69 chạy từ hướng chợ Sắt về cầu Lạc Long đã xảy ra va chạm với chị Nguyễn Thị T. (SN 1990, trú tại Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, là cán bộ Công an phường Minh Khai).

Sau đó, Linh tiếp tục cho xe Lexus tông vào xe ôtô Ford bán tải mang BKS 15C-285.40, làm xe này tông vào xe ôtô Kia mang BKS 15A-007.98, và xe Kia lại tiếp tục tông vào xe taxi Toyota mang BKS 15A-513.38.



Chiếc xe Lexus biến dạng

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an quận Hồng Bàng triển khai lực lượng tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh vụ việc. Công an quận Hồng Bàng đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy, chất kích thích đối với tài xế Phạm Quang Linh, kết quả ban đầu cho thấy nồng độ cồn 0,593 mg/l khí thở, âm tính với ma túy.