Tạm đình chỉ cán bộ CSGT vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non

27/07/2018 19:42

Chiều 27-7, thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội tham mưu - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đối với ông L.X.H., cán bộ CSGT của đơn vị để kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của ông L.V.T. (ngụ phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về việc ông H. vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non đã có chồng.

Hình ảnh nam CSGT và cô giáo mầm non bị bắt quả tang đang trong nhà nghỉ



"Vụ việc đang trong quá trình xác minh, cơ quan không bao giờ dung túng cho bất cứ hành vi sai trái nào. Nếu sai thế nào, sai đến đâu xử lý đến đó. Hiện chúng tôi đang đình chỉ công tác anh H. và không sắp xếp công việc như trước đây và sẽ sắp xếp công việc phù hợp để phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh được thuận lợi"- ông Cường thông tin.

Theo tường trình của ông L.X.H, ông thừa nhận có vào khách sạn với chị L.T.P. (vợ ông T.) để nghe anh tư vấn về mặt thủ tục ly hôn, liên quan đến vấn đề tình cảm gia đình cô giáo mầm non này. Hai người từng là bạn cũ của nhau.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 21-7, ông L.T.V. và gia đình đã bắt quả tang bà L.T.P. (là vợ mình) đang ở trong nhà nghỉ Quyền Quý (xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa) cùng 1 cán bộ CSGT Thanh Hóa. Ngay sau đó, ông T. đã báo cáo công an lập biên bản sự việc, đồng thời làm đơn tố cáo gửi các cơ quan ban ngành về mối quan hệ bất chính của vợ.

Ông Võ Hồng Thao, Trưởng Công an xã Hoàng Long, xác nhận có thông tin trên và cho cán bộ tới hiện trường lập biên bản. "Vào đêm 21-7, đơn vị có tiếp nhận vụ việc tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn tại nhà nghỉ Quyền Quý, nên đã tới hiện trường xử lý. Khi chúng tôi đến, thấy rất nhiều người trong phòng, không có bằng chứng để nói rằng 2 người có quan hệ bất chính vì tại hiện trường chị L.T.P. và anh L.X.H. vẫn mặc quần áo bình thường và ngồi trên giường"- ông Thao thông tin.

Cũng theo ông Thao, qua lập biên bản hiện trường, chị P. và anh H. cho biết vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, cho tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác.

Được biết, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, nơi ông L.X.H. đang công tác để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng CSGT xác nhận cũng đã nhận được đơn tố cáo và đang tiến hành các bước để xác minh, làm rõ.



Được biết, bà L.T.H. đã có gia đình và đang công tác tại 1 trường mầm non trên địa bàn TP Thanh Hóa; ông L.X.H. cũng đã có gia đình riêng và đây cũng là cuộc hôn nhân lần thứ 2 của 2 người này.



Tuấn Minh