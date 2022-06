Ngày 14-6, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đã tìm ra nghi phạm lái xe đầu kéo tông chết người đi đường rồi bỏ trốn, xảy ra trên QL1 đoạn tránh TP Huế vào ngày 11-6.



Công an làm việc với ông D.

Cơ quan công an tạm giữ lái xe Phan Văn D. (SN 1979; trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng phương tiện đã gây tai nạn là ôtô đầu kéo 43H – 000.89 kéo theo Rơ-moóc 43R – 027.64.

Trước đó, như Báo Người Lao Động online đã đưa tin, vào trưa ngày 11-6, tại Km 19 + 600 QL1 tránh TP Huế, thuộc xã Thủy Bằng, TP Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo với mô tô. Hậu quả, ông N.D. (SN 1944; ngụ tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chết tại chổ. Mô tô 75H7 3735 của ông N.D. bị hư hỏng nghiêm trọng. Lái xe cùng phương tiện gây ra vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe được cho là có liên quan đến vụ tai nạn

Nhận được thông tin, Công an TP Huế nhanh chóng phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lực lượng truy xét để làm rõ. Đến tối 12-6, Công an TP Huế đã phát hiện được lái xe Phan Văn D. tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Hiện ông Phan Văn D và phương tiện gây tai nạn đã được đưa về Huế để tiếp tục điều tra làm rõ.