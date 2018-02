Tạm giữ người kích động tài xế gây rối tại trạm thu phí BOT

24/02/2018 19:00

Ngày 23-2, Công an TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1982, trú khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) về hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương.



Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ QL 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trước đó, vào 20 giờ ngày 22-2, Phạm Chiến Thắng đã cầm theo một chiếc kèn hơi đến trạm thu phí nói trên thuộc phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả). Khi đó, đang có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ ùn tắc và đông người tụ tập chặn trước các đầu xe ô tô. Thắng đã đứng chặn một đầu xe ô tô đang dừng đỗ ở cửa soát vé số 2 của Trạm rồi thổi kèn hơi và vẫy tay kích động mọi người cùng reo hò cổ vũ. Dù lực lượng công an đã đến nhắc nhở, yêu cầu Thắng di chuyển lên vỉa hè để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng Thắng cố tình không chấp hành, vẫn đứng tại vị trí cũ, vừa thổi kèn, vừa kích động mọi người đến gây mất trật tự công cộng, khiến các xe ô tô bị ùn tắc với số lượng lớn, trên một quãng đường dài không thể di chuyển qua trạm thu phí.

Căn cứ vào hành vi trên của Thắng, cùng với quy định của pháp luật, Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, một số trường hợp khác cũng có hành vi cổ vũ cùng với Thắng; cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 22-2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 1051/UBND-TH6 chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và giao thông thông suốt.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi cố tình gây rối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí; Thanh tra giao thông tăng cường tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông, rà soát cắm biển báo cấm đỗ, cấm dừng tại khu vực trạm, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn nắm tình hình, rà soát, phân loại những trường hợp người dân đi đến trạm tập trung đông người, xác định rõ mục đích, hành vi; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng có biểu hiện chống đối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm. UBND TP Cẩm Phả phải có ngay phương án giải tỏa, không để gây ách tắc giao thông với các ô tô qua trạm.

Được biết, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương có tổng chiều dài là 38,5 km, do Công ty Biên Cương làm chủ đầu tư, được đầu tư theo phương thức BOT. Trong đó, có 33,5 km mở rộng từ 2 làn xe thành 4 làn xe. Với nguồn vốn này, quốc lộ 18 đoạn Hạ Long Mông Dương đã được cải tạo, nâng cấp từ 2 làn đường lên thành 4 làn đường hiện đại, có hệ thống dải phân cách, vỉa hè, đèn đường, cây xanh… nhằm giải tỏa nút thắt giao thông trước đây, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thay đổi diện mạo giao thông, cảnh quan đô thị của TP Cẩm Phả. Sau 2 năm thi công, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Ngày 13-2-2018, Công ty Biên Cương đã bắt đầu vận hành thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ qua đây. Trạm đã miễn phí cho người dân qua trạm trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 và bắt đầu thu trở lại vào ngày 20-2. Tuy nhiên, trong các ngày vừa qua, một số đối tượng quá khích, trong đó có Phạm Chiến Thắng đã lôi kéo, tụ tập các lái xe gây rối, chống đối và cản trở xe lưu thông qua trạm.

Trọng Đức