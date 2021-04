Hiện trường vụ tẩm xăng đốt nhà người yêu cũ

Ngày 27-4, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Văn Phước Sơn (46 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra liên quan hành cố ý giết người.



Trước đó, Sơn và chị Thanh (tên đã thay đổi) có quan hệ tình cảm. Do không hợp, chị Thanh đã cắt đứt mối quan hệ yêu đương. Đến sáng 25-4, Sơn mua xăng đến nhà chị Thanh (ấp Bà Trường, xã Phước An) để nói chuyện, mong muốn được hàn gắn lại.

Bị từ chối, Sơn đã đổ xăng ra nhà và bật lửa đốt. Khi lửa đang cháy, gã đàn ông dùng tay nắm cổ người yêu cũ kéo vào đám lửa với mục đích cả hai cùng chết chung.

Sơn bị công an bắt giữ ngay tại hiện trường

May mắn, chị Thanh đã kịp vùng chạy thoát ra sau nhà và kêu cứu. Lúc này, hàng xóm xung quanh phát hiện sự việc nên đã đập kính, phá cửa giải cứu nạn nhân.

Sơn bị công an bắt giữ ngay sau khi ngọn lửa được dập tắt. Làm việc với công an, đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân nhưng do không hợp nhau nên chị Thanh đã cắt đứt mối quan hệ với mình.

Người dân đập cửa kính, cứu nạn nhân ra ngoài an toàn