Sáng cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - chủ trì Lễ đón Trung tướng Khamliang Outhakaysone và các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.



Trung tướng Khamliang Outhakaysone - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào - thăm Việt Nam từ ngày 1 đến 4-6 .Ảnh: TTXVN

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động chào mừng "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Đồng thời, hai bên triển khai toàn diện Kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; phối hợp tuần tra chung; đấu tranh phòng chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước; chú trọng hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác về công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Lào; ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực...