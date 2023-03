Tăng nhiều chuyến bay Ấn Độ

Từ ngày 26-3, mỗi ngày đều có một chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ do Vietnam Airlines khai thác, trong đó 4 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay Hà Nội - New Delhi, 3 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay TP HCM - New Delhi.

Với kế hoạch này, từ 26-3, số chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ của hãng sẽ tăng 30% so với lịch bay hiện tại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cũng như vận chuyển hàng hoá đang tăng lên giữa hai nước.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines chuẩn bị mở thêm đường bay mới đến Mumbai, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội lớn nhất của Ấn Độ.