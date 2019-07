Tăng nặng chế tài vi phạm giao thông

23/07/2019 08:16

Chiều 22-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.



Tai nạn giảm sâu nhất trong nhiều năm

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí, mức giảm sâu nhất trong nhiều năm. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 8.385 vụ TNGT (giảm hơn 7%), làm chết 3.810 người (giảm hơn 7,5%), bị thương 6.358 người (giảm hơn 9,6%) so với cùng kỳ năm 2018.

Có 47 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ và 11 địa phương có số người chết do TNGT tăng. Lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện xử lý 78.117 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 239 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Tuy nhiên, theo Ủy ban ATGT quốc gia, tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra 19 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe khách, xe tải nặng, tai nạn do người lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế trên địa bàn TP HCM, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP HCM - cho biết 6 tháng đầu năm, TP đã xử lý 6.552 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 1.803 trường hợp so cùng kỳ), trong đó có 212 trường hợp lái ôtô; kiểm tra và phát hiện 37 trường hợp tài xế xe container, xe tải sử dụng ma túy, lập biên bản 21 trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Tuy nhiên, ông Hoan cho rằng việc triển khai kế hoạch trên còn khó khăn do ý thức của một bộ phận người dân không cao, vẫn có thói quen sử dụng rượu, bia trong các hoạt động hằng ngày; một số trường hợp có hành vi chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng trong kiểm tra nồng độ cồn gây mất thời gian. Ông Hoan đề nghị xử phạt nặng các trường hợp vi phạm nồng độ cồn "để người dân biết và điều chỉnh nhận thức, hành vi cho phù hợp".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đề xuất tước bằng lái xe với những tài xế dương tính ma túy, bởi "rượu, bia có thể cai nhưng ma túy thì rất khó, sau này sẽ gây ra những tai nạn nghiêm trọng hơn nữa". Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cũng kiến nghị bổ sung vào luật việc xử phạt doanh nghiệp, chủ xe có liên quan gây ra các hành vi vi phạm uy hiếp nghiêm trọng đến ATGT, đặc biệt là hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn hoặc tước bằng lái xe vĩnh viễn với các tài xế vi phạm trong trường hợp này.

Sớm hoàn thiện khung xử lý vi phạm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới cũng chưa bao giờ chết đến thế, chúng ta một năm chết đến 8.000 người vì TNGT là rất lớn". Theo Thủ tướng, bên cạnh những "điểm đen" giao thông, cũng xuất hiện các "điểm đen" ngay tại những cơ quan đào tạo, kiểm tra, kiểm soát. Đây là điểm đen còn nguy hiểm hơn điểm đen ngoài đường. Đăng kiểm thì xe xấu thành xe tốt, đào tạo thì trượt thành đỗ. Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát hiện và thu hồi giấy phép của một trung tâm đăng kiểm tại tỉnh Bắc Giang do cấp khống chứng nhận đăng kiểm hay các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe "thi là đỗ".

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện khung xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng do quy định hiện chưa đủ răn đe, vi phạm nồng độ cồn 80 mg/100 ml máu là đủ để chuyển sang xử lý hình sự chứ không chỉ xử phạt hành chính. "Tài xế nghiện ma túy phải thu ngay bằng lái vĩnh viễn. Phải sửa khung xử phạt thu cao như một số nước. Đây là biện pháp có tính răn đe cao, ít tốn kém nhưng hiệu quả" - Thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện nghị định thay thế Nghị định 46, có mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

CSGT không được nhận hối lộ và bao che sai phạm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng CSGT. "CSGT không được nhận hối lộ và bao che sai phạm. Phải kiên quyết nói không với tiêu cực, lợi ích nhóm. Tham nhũng, mất niềm tin trong lĩnh vực này nhiều lắm" - Thủ tướng nhắc nhở và yêu cầu phải đóng cửa các cơ sở đăng kiểm, đào tạo tài xế vi phạm quy định.

