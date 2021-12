Trao tập vở cho học sinh vùng rốn lũ Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Chiều nay (23-12), Báo Người Lao Động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức trao tặng 5.000 tập vở cho học sinh vùng lũ tỉnh này.

Đây là số tập vở do Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) tài trợ để giúp học sinh có vở để học sau khi toàn bộ sách vở đã bị nước lũ cuốn trôi trong trận lũ hôm 30-11 vừa qua. Trong đó, 4.000 tập vở được trao cho học sinh vùng rốn lũ xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa; 1.000 tập vở sẽ được trao cho học sinh xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh. Mỗi em được trao 20 tập vở.

Ông Tô Đông Hậu trao vở cho học sinh vùng lũ Phú Yên

Tại UBND xã Hòa Thắng, 200 em học sinh đã đến rất sớm để chờ nhận vở. Ngồi hàng ghế đầu, cậu bé Nguyễn Hoàng Huy Đạt (lớp 4, Trường Tiểu học Hòa Thắng) cùng chị là Nguyễn Thị Kim Ngân (Lớp 9A3, Trường THCS Nguyễn Thế Bảo) chăm chú không rời mắt khỏi các chồng vở được xếp trên bàn. "Mấy hôm rày chị em con học trực tuyến, chỉ chép bài trên tờ lịch cũ không à" - Đạt cho hay.

Được tặng 20 tập vở, cậu bé Đạt cứ luống cuống, ôm chồng tập vở mà cứ xộc xệch như muốn chực rớt ra ngoài. "Bấy nhiêu đây, con học 2 năm đó nghen chú" - Đạt khoe.

Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, trao vở cho học sinh vùng lũ

Kim Ngân bảo rằng chiều 30-11, nước lũ lên nhanh quá, mới tới đầu gối, chỉ mấy phút sau nước lên tới bụng. Mẹ Ngân chỉ kịp bồng con út 9 tháng tuổi, còn Ngân dắt theo 3 em, đóng cửa nhà bỏ chạy chứ không kịp mang theo thứ gì. "Khi 6 mẹ con em về thì vết bùn còn để lại trên tường cao đến nửa nhà. Sách vở tụi em ngập trong bùn hết rồi" - Ngân kể.

Cha Ngân là thợ điện, không may bị điện giật chết khi đang thi công ở xã An Mỹ, huyện Tuy An vào năm 2020, để lại 4 chị em Ngân và người vợ khi đang mang thai đứa con thứ 5. Ngân là chị cả nhưng nay chỉ mới học lớp 9.

Đại diện Văn phòng Nam Trung bộ - Tây Nguyên của Báo Người Lao Động trao vở cho học sinh vùng lũ Hòa Thắng

Bước lên nhận vở, cậu học sinh Vương Gia Hào (lớp 6A1, Trường THCS Nguyễn Thế Bảo) cũng mừng rỡ bảo rằng trong trận lũ 30-11, cậu vội vã theo cha mẹ chạy sang nhà người bác ở tạm. Khi về thì cặp vở của cậu để tít trên cao nhưng đã bị ướt sũng, không còn 1 quyển nào. "Nay em có vở chép bài rồi" - Bảo nói lí nhí khi nhận vở.

Ông Tô Đông Hậu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Khatoco tại Phú Yên, bảo rằng ông cũng là người con sinh ra ở quê nghèo, ông thấu hiểu những thiệt thòi, mất mát của trẻ em vùng lũ. "Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) muốn chia sẻ những mất mát đó của các em, để các em viết tiếp ước mơ của mình" - ông Hậu nói.

Niềm vui của học sinh vùng lũ Hòa Thắng khi được nhận vở

Đại diện Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên cho biết dù không phải là chương trình thường xuyên của báo nhưng những năm gần đây, Người Lao Động đã đồng hành cùng Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) đến các vùng lũ để hỗ trợ tập vở cho học sinh với mong muốn các em tiếp tục đến trường.