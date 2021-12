Nhiều cách để giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đề xuất tách giải phóng mặt bằng ra thành dự án riêng khi thực hiện đường Vành đai 3, theo đó Chính phủ hỗ trợ một phần chi phí giải phóng mặt bằng, còn chi phí xây lắp thực hiện theo hình thức PPP, BOT. Riêng tuyến Vành đai 4 với 72 km đi qua địa bàn tỉnh Long An, dài nhất so với các địa phương, lãnh đạo tỉnh này cho biết đã giao một tập đoàn nghiên cứu tiền khả thi đồng thời kiến nghị tách giải phóng mặt bằng ra thành dự án riêng như Vành đai 3.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đề xuất việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 nên thực hiện một lần cho toàn tuyến và thực hiện xây dựng đồng bộ để khai thác cùng lúc, nhằm phát huy hiệu quả.