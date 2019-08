Ngày 18-8, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm. Theo thông báo này, ông Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia, có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Một "Đại hội tôn vinh" của Tập đoàn Dự án Hoàng Gia tại Đắk Lắk. Ảnh Trung Hiếu

Trước đó, qua xác minh tin báo tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập tin báo về tội phạm Đỗ Thanh Tâm có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cũng theo thông báo, để phục vụ điều tra, làm rõ tin báo về tội phạm nêu trên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã yêu cơ quan thẩm quyền của Mỹ tương trợ tư pháp về hình sự để thu thập dữ liệu trên các website của Công ty CP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia, đồng thời gửi văn bản yêu cầu một số cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Hàng trăm người tham gia tại một buổi tôn vinh nhà đầu tư của Tập đoàn Dự án Hoàng Gia. Ảnh Trung Hiếu

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, hàng chục người dân ở Đắk Lắk đã làm đơn tố cáo ông Đỗ Thanh Tâm vì cho rằng bị ông lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo một người tên là Q, tháng 2-2019, ông được một số người mời góp vốn vào "Dự án Hoàng Gia". Vì được giới thiệu đây là tập đoàn lớn, kinh doanh đa ngành nghề, có mặt ở nhiều tỉnh, thành, việc đầu tư góp vốn sinh lợi nhuận rất cao nên ông đã tham gia 2 gói với tổng số tiền 144 triệu đồng, nhưng sau đó không nhận được tiền như cam kết. "Theo như giới thiệu, trường hợp tham gia những gói lớn, không cho đồng tiền "chết", tiếp tục lấy số tiền được trả hàng kỳ tham gia vào các gói nhỏ hơn thì chỉ sau thời gian ngắn sẽ có lãi gấp 3, 4 lần" – ông Q. cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào tháng 3-2019, một lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận tập đoàn này có trụ sở ở TP HCM, kinh doanh trên địa bàn khoảng 20 tỉnh, thành trong cả nước. Tại buổi "tri ân khách hàng" tổ chức ở Đắk Lắk vào ngày 23-3, nhiều nhà đầu tư chất vấn về việc không được trả lợi nhuận như hứa hẹn thì đại diện Tập đoàn Hoàng Gia thông tin tập đoàn đang khó khăn về mặt tài chính do đầu tư vào một số nhà máy, chuỗi siêu thị. Lo ngại bị lừa đảo, nhiều nhà đầu tư yêu cầu trả đúng hợp đồng nhưng không ai được đáp ứng nên đã làm đơn tố cáo.

Theo thông tin đăng tải trên mạng, Tập đoàn Hoàng Gia nằm trong top "100 Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương năm 2017", top "10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam", cùng với những hình ảnh vinh danh người đứng đầu là ông Đỗ Thanh Tâm tại lễ vinh danh "Doanh nhân bản lĩnh trí tuệ năm 2017".

Liên quan đến "Dự án Hoàng Gia" tháng 11 -2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương đã khuyến cáo người dân cân nhắc khi tham gia. Theo cơ quan này, "Dự án Hoàng Gia" hiện huy động vốn theo hình thức đa cấp thông qua cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp này thiết kế có dấu hiệu vi phạm pháp luật.