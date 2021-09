Tại mỗi nơi đến thăm, bà Nguyễn Thị Lệ mong muốn các xã, thị trấn cố gắng kiểm soát dịch, giữ vững "vùng xanh"; tăng cường xét nghiệm, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ, vận động nhân dân tiêm vắc-xin Covid-19.



Chủ tịch HĐND TP HCM cũng thông tin nhân dịp lễ 2-9, Ban Thường vụ Thành ủy đã chấp thuận chủ trương hỗ trợ mỗi xã, phường, thị trấn 50 triệu đồng; mỗi ấp, khu phố 5 triệu đồng; mỗi cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn 1 triệu đồng. Đây là nguồn động viên kịp thời, ý nghĩa giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm giữ "vùng xanh", chăm lo an sinh cho người dân hướng tới chiến thắng dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình (giữa) thăm và tặng quà cho UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đến thăm và động viên lực lượng phòng chống dịch và người dân tại khu phố 6, phường 2, quận 4. Ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác phòng chống dịch; biểu dương cán bộ, công chức, các trưởng khu phố, người làm việc không chuyên trách - lực lượng đang đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện chính sách đến từng người dân. Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo phường 2 và trưởng các khu phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch, vận động người dân vì quyền lợi và nghĩa vụ đi tiêm vắc-xin. Dịp này, ông Nguyễn Hồ Hải trao hỗ trợ của Ban Thường vụ Thành ủy nhân dịp lễ 2-9 cho phường 2, 6 khu phố thuộc phường 2 và các cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách theo mức quy định (như đã nêu trên).

Cũng trong ngày 2-9, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình đã đến thăm và động viên lực lượng phòng chống dịch tại UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; trao quà hỗ trợ nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cho xã Tân Kiên, 4 ấp thuộc xã và cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách của xã này.

Ông Lê Hòa Bình đánh giá cao công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã, biểu dương việc xã triển khai công tác an sinh xã hội. Đến nay, xã đã hỗ trợ an sinh xã hội cho 17.333/20.962 hộ và đã phát 9.917 túi an sinh xã hội. UBND xã Tân Kiên đang tiếp tục hỗ trợ đợt 2 đến người lao động không có danh sách hợp đồng lao động, các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn vì dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

Cùng ngày, ông Lê Hòa Bình cũng đến thăm và động viên tinh thần lực lượng phòng chống dịch nhân lễ Quốc khánh trên địa bàn xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.