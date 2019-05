Tàu trật bánh khỏi đường ray, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

13/05/2019 15:05

Sự cố xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13-5, đoàn tàu chở hàng mang số hiệu HH4 chạy hướng Nam Định-Hà Nội khi đến địa phận xóm 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã bị trật bánh khiến đường sắt Bắc-Nam hoàn toàn bị tê liệt.



Hiện trường đoàn tàu chở hàng bị trật bánh khiến 1 tòa tàu lật ra khỏi đường ray

Theo thông tin ban đầu, tàu chờ hàng HH4 gồm 19 toa, khi chạy đến khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt (đoạn đi vào UBND xã Mỹ Hưng), thì bất ngờ một số toa bị trật bánh khiến 1 toa tàu bị lật ngang sang bên trái đường theo hướng di chuyển của đoàn tàu. Sự cố này đã làm hư hỏng một đoạn đường ray.

Theo Ban An toàn an ninh - an toàn giao thông đường sắt (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), tai nạn không có thiệt hại về người song hư hỏng các thiết bị toa tàu. Tàu không tông hay va vào chướng ngại vật gì khi xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Đường sắt Hà Ninh (đơn vị phụ trách hạ tầng tuyến đường xảy ra tai nạn) đã huy động trên 70 công nhân và máy móc làm việc liên tục, không nghỉ trưa để thay ray hỏng, trục cứu các toa xe bị trật bánh, trả đường đưa các toa tàu không bị sự cố về đậu đỗ tại ga Nam Định.

Hiện, sự cố vẫn chưa được khắc phục xong, đường sắt Bắc-Na_m vẫn chưa thể thông tuyến trở lại.

Tuấn Minh