Theo thống kê vào tháng 1-2023 của We Are Social, tính đến đầu năm 2023, Việt Nam có 77.93 triệu người sử dụng Internet, tương đương 79.1% so với tổng dân số. Trong đó, 5 nền tảng mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất Việt Nam gồm: Facebook (91.6%), Zalo (90.1%), TikTok (77.5%), Facebook Messenger (77%) và Instagram (55.4%). Người dùng tại Việt Nam dành khoảng 6 giờ 23 phút để lướt Internet mỗi ngày, trong đó 55.4% thời gian sử dụng Internet thông qua các thiết bị di động.