Cơ quan quản lý văn hóa phải vào cuộc

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, chia sẻ rất bức xúc trước các clip đầy tính chất mê tín về búp bê "ma" Kumanthong trên mạng xã hội.

"Không có thành công nào đến mà không cần phải bỏ công sức để làm việc, trau dồi kiến thức. Các trò búp bê Kumanthong có thể cho trúng số đề hay mang lại may mắn, "buôn may bán đắt" chỉ để lừa bịp người nhẹ dạ cả tin nhằm trục lợi. Trách nhiệm chính phải kể đến là các cơ quan quản lý văn hóa, cơ quan công an phải sớm nhận diện, phát hiện những trò truyền bá mê tín dị đoan để ngăn chặn, xử lý theo luật hình sự. Chúng ta có Luật An ninh mạng, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và nhiều luật khác đủ để xử lý những kẻ dùng trò mê tín để lừa đảo. Chỉ cần xử lý nghiêm một vài trường hợp điển hình thì sẽ răn đe được những trường hợp tương tự " - bà Nguyễn Thị Hoài Thu kiến nghị.