Tham nhũng động chạm lợi ích chằng chịt

Khẩn trương, quyết liệt trong điều tra

Trong 5 năm qua, từ khi tái lập đến nay, Ban NCTƯ đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo đưa 301 vụ án, 361 vụ việc về tham nhũng, kinh tế vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ. Riêng 87 vụ án, 78 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt trong điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 47 vụ/634 bị cáo, tuyên phạt 10 bị cáo với 11 mức án tử hình; 20 bị cáo với 21 án tù chung thân; 8 bị cáo tù 30 năm; 18 bị cáo tù từ 20 đến 30 năm; 535 bị cáo tù từ 12 tháng đến dưới 20 năm.

Riêng trong năm 2018 đã kết thúc điều tra 23 vụ/222 bị can (tăng 43,75% số vụ so năm 2017), truy tố 20 vụ/251 bị can (tăng 66,7% số vụ so năm 2017), xét xử sơ thẩm 23 vụ/304 bị cáo (gấp gần 5 lần so năm 2017), nhất là đã đưa ra xét xử 10 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.