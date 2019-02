Tham nhũng vặt gây phiền hà cho dân

21/02/2019 23:03

Ngày 21-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.



Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết năm 2018, việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương đã triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét. Chẳng hạn, Bộ Công an bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp vụ và gần 300 đơn vị cấp phòng; sáp nhập 20 sở cảnh sát PCCC vào công an tỉnh; giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng thuộc công an tỉnh, gần 1.000 cấp đội thuộc công an huyện. Bộ Nội vụ giảm 14 đơn vị cấp phòng thuộc vụ và tương đương, giảm 2 đơn vị sự nghiệp...

Kết quả từ năm 2015 đến ngày 15-10-2018, cả nước tinh giản 40.500 người. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực như đăng ký đất đai, kiểm tra chuyên ngành, hải quan, thông quan…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận công tác CCHC đã đạt kết quả rất tích cực, tạo chuyển biến trong bộ máy hành chính phục vụ người dân. Trong đó, kết quả nổi bật chính là xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh. Theo đó, năm 2018 đã cắt giảm 3.345/6.191 điều kiện kinh doanh, ước tiết kiệm gần 900 tỉ đồng/năm; đơn giản hóa 30 thủ tục và 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, tiết kiệm cho doanh nghiệp trên 5.911.650 ngày công... "Đây là những con số rất có ý nghĩa. Trong số đó, có những điển hình tiên tiến nỗ lực cải cách thủ tục hành chính như các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước…" - Thủ tướng biểu dương.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tình trạng "trên bảo dưới không nghe", "trên nóng dưới lạnh". Chính phủ "nói mạnh, làm quyết liệt" nhưng bên dưới người dân vẫn phàn nàn vì còn tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Việc ban hành văn bản còn chồng chéo, còn tình trạng văn bản mới ban hành đã sửa đổi. Trong hơn 18.000 văn bản được kiểm tra trong năm 2018 thì có gần 400 văn bản ban hành có dấu hiệu trái nội dung, trái thẩm quyền, cần chấn chỉnh khắc phục sớm.

Đáng nói là một số cơ quan tiếp dân chưa thường xuyên, chưa đối thoại với dân, tình trạng im lặng kéo dài. Đáng lên án là tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn diễn ra trong cơ quan hành chính đã gây phiền hà cho dân. Trước tình trạng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Nội vụ có hội thảo để sớm khắc phục cho được tham nhũng vặt.

Về nhiệm vụ năm 2019, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật. Cụ thể là sửa những văn bản lạc hậu, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các văn bản liên quan đến thể chế kinh tế thị trường, công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Các địa phương, các ngành đều phải có phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành tránh tình trạng "cắt giấy phép mẹ, đẻ giấy phép con".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ phát động phong trào văn hóa công sở, trong đó chấn chỉnh tình trạng công chức mới 4-5 giờ chiều đã kéo nhau đi đánh cầu lông, tennis.



