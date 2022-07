Theo ông Ân, trên địa bàn huyện có 32 cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ; 35 cơ sở kinh doanh các dịch vụ hải sản, quà lưu niệm;16 đơn vị kinh doanh lữ hành; 145 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; 31 nhà hàng; 62 quán ăn… đều xả thải trực tiếp ra môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm. "Khi giai đoạn 1 của dự án đưa vào vận hành sẽ thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán ăn..." - ông Ân nhấn mạnh.



Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo, dự án trên được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 6-2019 do UBND huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải của giai đoạn 1 là hơn 167 tỉ đồng, được trích từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án có tổng diện tích lưu vực được thu gom 899 ha, diện tích trạm xử lý nước thải khoảng 1,5 ha, công suất trạm 3.500 m³/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1 của dự án có công suất 1.000 m3/ngày đêm.

Do đặc điểm nước thải tại huyện chủ yếu là nước thải sinh hoạt nên nhà máy xử lý nước thải sẽ áp dụng các biện pháp xử lý cơ học, hóa học và vi sinh - công nghệ sinh học từng mẻ SBR, bảo đảm nước thải đầu ra đạt QCVN 14:2008/BTVMT - Cột A. Nước thải sau xử lý đạt chuẩn sẽ được xả vào khu vực hồ An Hải để chống xâm nhập mặn hồ An Hải, duy trì mực nước ngầm khu vực và có thể sử dụng cho mục đích công cộng như tưới cây, rửa đường… Trong trường hợp sự cố thì nước thải được lưu trữ tại hồ sự cố và được tuần hoàn về bể thu gom để xử lý lại.