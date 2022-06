Ngày 1-6, tin cho biết Công an TP Hà Nội vừa công bố quyết định thăng cấp bậc hàm năm 2022 cho gần 6.000 cán bộ, chiến sĩ công an đủ điều kiện. Trong đó, 60 cán bộ là chỉ huy các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thị xã; 10 cán bộ có thành tích xuất sắc trong công việc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì, hạng Ba.



Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho cán bộ chiến sĩ - Ảnh L.Th.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đề nghị các cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của công an Thủ đô anh hùng; đồng thời không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, ngành công an và nhân dân Thủ đô giao phó...

Trước đó, ngày 30-5, Công an TP Hà Nội công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 3 cán bộ là thượng tá Bùi Văn Tiến, Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân; thượng tá Bùi Nam Hải, Phó Trưởng Công an huyện Gia Lâm; và thượng tá Chu Thị Chiến, Phó Chánh Thanh tra Công an TP Hà Nội.

Năm 2021, Công an TP Hà Nội có 5.656 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện thăng cấp, nâng bậc lương. Trong đó có 62 cán bộ là trưởng, phó các phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện, thị xã...