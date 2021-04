QH cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh là: Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.