Tháo gỡ 10 thỏi nghi thuốc nổ nặng 2 kg đặt trong 2 cây ATM

13/10/2018 19:54

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, sáng 134-10, cơ quan chức năng đã kịp thời tháo gỡ an toàn 10 thỏi (nghi thuốc nổ) đặt tại 2 cây ATM ở khu chung cư Công ty Than Nam Mẫu, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Cây ATM được phong tỏa sau khi phát hiện các thỏi nghi thuốc nổ đặt bên trong - Ảnh: Công an Uông Bí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 ngày 13-10, tổ công tác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Uông Bí, gồm 5 nhân viên, đến để mở két nạp tiền vào 2 cây ATM số 7 và 8 đặt bên hông Nhà CT1 chung cư 9 tầng của Công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí). Đến nay, tổ công tác phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20 cm, nghi là thuốc nổ, nên đã báo cho bảo vệ chung cư và công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ bảo vệ, phong tỏa, bố trí phương án phòng ngừa cháy nổ, cảnh báo và di dời một số hộ dân ra khỏi hiện trường.

Được biết, gần 1.000 công nhân Công ty Than Nam Mẫu đã được sơ tán khẩn cấp.

Theo lực lượng chức năng, 10 thỏi nghi thuốc nổ có nối dây trực tiếp với nhau. Những thỏi nghi thuốc nổ này còn nguyên kíp nổ. Các đối tượng đã phá cửa phòng kỹ thuật rồi giấu các thỏi nghi thuốc nổ có gắn kíp nổ sau các hòm chứa tiền chờ thời cơ kích nổ.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khám nghiệm tại 2 cây ATM và đã tháo gỡ, vô hiệu hóa, thu giữ 10 thỏi nghi là thuốc nổ, gồm: 6 thỏi tại cây ATM số 7 và 4 thỏi tại cây ATM, với tổng trọng lượng khoảng 2 kg. Quá trình tháo gỡ đảm bảo an toàn tuyệt đối.



Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Uông Bí tập trung điều tra làm rõ.

B.T.Dương