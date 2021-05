Sự cống hiến, hy sinh của đội ngũ y - bác sĩ trong gần 2 năm dịch Covid-19 hoành hành ai cũng đã biết và không gì so sánh được. Họ đã để lại gia đình với bao lo toan, bước vào những nơi nguy hiểm nhất - vùng dịch và đối diện với kẻ thù vô hình tai ác nhất trong lịch sử đương đại mà không hề lùi bước. Đã có người nhiễm bệnh và hơn ai hết, họ thấy mình càng có trọng trách trong cuộc chiến này. Ngoài trách nhiệm của một người thầy thuốc, chúng ta tin rằng những thiên thần áo trắng còn mang nặng nghĩa đồng bào đến với người dân.



Chung tay, dốc sức trong khó khăn cùng vượt qua nghịch cảnh luôn là nghĩa cử của đồng bào ta qua bao năm. Chắc hẳn ai cũng còn nhớ cậu bé 8 tuổi Hồ Ánh Khiết (đồng bào Ca Dong ở xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) chân trần lội bộ qua núi vác búp măng rừng đến Ủy ban MTTQ huyện Nam Trà My nhờ gửi xuống cho người dân Đà Nẵng trong đợt dịch vào cuối năm 2020. Chỉ một búp măng rừng nhưng đây là món quà lớn nhất cậu bé có được. Cùng đợt này còn có 10 tấn nông sản, chủ yếu là hoa quả, rau mà người đồng bào Nam Trà My - một trong những huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Nam - tìm được cũng kịp gửi đến Đà Nẵng.

Cuộc chiến với dịch Covid-19 ngày càng khốc liệt và nhu cầu về vắc-xin phòng ngừa cũng ngày càng lớn. Thông qua MTTQ TP HCM, hàng ngàn doanh nghiệp và cá nhân đã đóng góp tiền bạc cho công tác này. Trong đợt tiếp nhận hơn 200 tỉ đồng chung tay mua vắc-xin vào cuối tháng 4-2021, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu nhìn nhận: Sự chung tay, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, không những chia sẻ trong TP HCM mà nghĩa tình người dân TP còn lan tỏa hỗ trợ các tỉnh, thành với phương châm "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước". Mỗi một sự đóng góp, mỗi một sự sẻ chia hết sức quý báu, đó là những hành động tích cực, mang giá trị nhân văn và ý nghĩa, nhằm giảm áp lực và chia sẻ với ngân sách nhà nước.

Hàng ngàn doanh nghiệp, hàng triệu tấm lòng khơi dậy nghĩa tình, đang sát vai cùng chiến tuyến trước đại dịch. Trong những ngày này, Báo Người Lao Động phát động chương trình "Tổ quốc cần, cả nước chung tay" kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền của, sức lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19, bao gồm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm để bảo vệ các thầy thuốc, chiến sĩ biên phòng, các bệnh nhân cách ly và người được cách ly... Sau nhiều đợt hỗ trợ người dân khó khăn rất thành công qua "ATM thực phẩm miễn phí" trong năm 2020, nay Báo Người Lao Động đã sẵn sàng khởi động lại chương trình này khi người dân có nhu cầu.

Rất nhiều, rất nhiều tấm lòng người dân trên mọi miền đất nước đang hướng về vùng dịch, đến đội ngũ y - bác sĩ, nhân viên y tế và các tổ chức trên tuyến đầu chống dịch. Ngoài trách nhiệm của mỗi cá nhân, tình cảm này còn thấm đẫm nghĩa đồng bào - mối liên hệ máu thịt riêng biệt của người Việt.