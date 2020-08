Ngày 19-8, lãnh đạo UBND thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), cho biết ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 51 trường hợp có tiếp xúc gần với ông N.T.C (34 tuổi; trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm hàng chục giáo viên, học sinh

Hiện tại, 51 người này đang được cách ly tập trung tại khu nội trú của Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức). Trong sáng 19-8, ngành y tế địa phương cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh Trường THPT Khâm Đức. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát thêm các trường hợp F2 để cách ly y tế tại nhà.

Được biết, ông C. là giáo viên Trường THPT Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam). Từ ngày 13 đến 17-7, ông C. có mặt tại BV Đà Nẵng chăm vợ là BN 981 bị bệnh đang nằm điều trị tại đây. Trong ngày 15-7, từ BV Đà Nẵng, ông C. lên Trường THPT Nông Sơn dự lễ bế giảng, dự liên hoan cùng tập thể lớp 10 mà ông C. chủ nhiệm, sau đó về lại BV. Ngày 22, 25-7, ông C. có trở lại trường THPT Nông Sơn, có tiếp xúc với một số giáo viên, HS của trường. Từ ngày 8 đến 10-8, ông C. có đi coi thi tại điểm thi số 50 Trường THPT Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức).

Hiện tại, các ngành chức năng huyện Nông Sơn đã xác định có ít nhất 49 tiếp xúc gần với ông C. Trong 49 người này, có 32 người là cán bộ, giáo viên; 17 người còn lại là học sinh trường THPT Nông Sơn. Những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Như đã thông tin, sáng 19-8, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy ông N.T.C dương tính với virus SARS-CoV-2. May mắn, con gái của ông C. là cháu N.N.L.C (2014) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Ông C. là chồng của BN 981, vừa được Bộ Y tế công bố sáng 18-8.