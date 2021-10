Nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Gấc là loại quả sạch, an toàn và có hiệu quả chống ôxy hóa cao hơn nhiều lần so với củ quả khác như cà chua và cà rốt, tăng cường tốt khả năng miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể, loại bỏ phần nào tác hại của môi trường như tia xạ, thuốc trừ sâu, giúp cơ thể khỏe mạnh, da dẻ mịn màng. Phần ăn được của trái gấc chứa lượng β-carotene (chiếm gần 1/2 tổng carotenoid có trong dầu gấc) cao gấp hai lần so với dầu gan cá thu và khoảng 10 lần so với cà rốt. Đó là nguồn β-carotene thiên nhiên thuần túy nên có tác dụng chống lão hóa mạnh nhất, đồng thời bổ sung nguồn vitamin A hợp lý và an toàn. Khi vào cơ thể, β-carotene dưới tác dụng của men carotenase có trong gan và thành ruột sẽ chuyển hóa thành vitamin A; vì vậy, khi sử dụng gấc, sẽ không có hiện tượng thừa vitamin A. Thành phần carotenoid có trong gấc phụ thuộc rất nhiều vào giống, đất trồng, với hàm lượng dao động từ 3.768-7.516µg/g. Trong quả gấc, màng hạt là bộ phận có hàm lượng acid béo cao, bao gồm các acid béo không no là các thành phần được gọi là những chất béo có lợi vì có tác dụng tốt trên hệ tim mạch thông qua việc giảm huyết áp, cải thiện cấu trúc mạch vành và giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.