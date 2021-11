Tối 5-11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày, địa phương này ghi nhận thêm 23 ca Covid-19.



Cụ thể, 2 ca bệnh tại huyện Phú Ninh, trong đó 1 ca bệnh ở Cây Sanh, xã Tam Dân: là đối tượng F1, đã được giám sát, cách ly từ trước; 1 ca bệnh tại xã Tam Phước, là đối tượng về từ Đồng Nai, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

1 ca bệnh tại Bình Quý, huyện Thăng Bình: là đối tượng về từ Bình Dương, đã được giám sát, cách ly ngay khi về địa phương.

Quảng Nam tìm người đến quán Bar Diamond Club

7 ca bệnh tại huyện Núi Thành (thị trấn Núi Thành 5 ca, Tam Mỹ Tây 2 ca). Trong đó, 3 ca bệnh sàng lọc cộng đồng tại thị trấn Núi Thành; 4 đối tượng đã được giám sát, cách ly (1 ca bệnh liên quan đến ổ dịch Nắng Garden Beer Club Núi Thành, 3 ca bệnh còn lại là đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đã công bố trước đó). Như vậy, từ ngày 3-11 đến 5-11, trên địa bàn huyện Núi Thành ghi nhận 35 ca mắc Covid-19.

13 ca bệnh tại Nam Trà My đều là đối tượng đã được giám sát, cách ly từ trước (Trà Don 1 ca, Trà Mai 8 ca, Trà Nam 1 ca, Trà Vân 1 ca, Trà Vinh 2 ca). Trong đó, 7 ca bệnh tại Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My; 6 ca bệnh còn lại là đối tượng F1. Từ ngày 24-10 đến ngày 5-11, tại Nam Trà My ghi nhận 336 ca mắc Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Nam thông báo những người có đến/ở/về từ quán Bar Diamond Club (đường Trương Chí Cương, khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) tại mốc thời gian từ 20 giờ 30 phút ngày 30-10 đến 5 giờ ngày 31-10 khẩn trương khai báo y tế cho Trạm Y tế địa phương để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Tính tới chiều 5-11, Quảng Nam đã nhận được hơn 1,35 triệu liều vắc-xin. Tỉnh đã tiêm cho 853.205 người (đạt 68,2% số người cần tiêm). Có 459.875 người được tiêm vắc xin VeroCell và chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm chủng.