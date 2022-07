Ngày 17-7, tại lễ ra quân các hoạt động cao điểm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 do Tỉnh đoàn Long An tổ chức, Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động đã trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc để thực hiện chương trình "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Long An.



"Đường cờ Tổ quốc" là một trong các công trình, phần việc thiết thực trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được các cấp đoàn tỉnh Long An quan tâm, hướng ứng.

Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Long An tại công trình "Đường cờ Tổ quốc" qua ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Long An; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện Tân Trụ… cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên là chiến sĩ tham gia các hoạt động cao điểm trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tại địa phương.



Đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Long An tham gia thực hiện "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Long An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng", chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay là điều kiện để tuổi trẻ Long An cống hiến, trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước thời kỳ hội nhập và phát triển.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Long An, Chỉ huy trưởng "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022" Võ Minh Quốc phất cờ lệnh ra quân thực hiện chiến dịch.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của Tỉnh đoàn Long An xác định các chỉ tiêu cụ thể gắn với 5 nội dung trọng tâm là: chương trình "Tiếp sức mùa thi", chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng" và "Hành quân xanh".

Cao điểm của chiến dịch diễn ra vào tháng 7, tập trung hướng đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm nay. Trong đó, chiến dịch đặt mục tiêu quan trọng thực hiện 15 công trình "Đường cờ Tổ quốc", 30 công trình thắp sáng đường giao thông nông thôn tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và trồng mới 200.000 cây xanh.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" qua ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, tuổi trẻ Long An đã mang lại lợi ích an sinh xã hội với tổng giá trị 2,7 tỉ đồng.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng (mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng), 20 xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Tân Trụ, Châu Thành, Cần Đước; tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng ngày, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Long An Trần Hải Phú đã dẫn đầu đoàn tham quan công trình "Đường cờ Tổ quốc" đang được hoàn thiện tại ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Công trình này được thực hiện từ 5.000 lá cờ Tổ quốc mà Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động đã trao tặng Tỉnh đoàn Long An vào tháng 2-2022.



Ông Trần Hải Phú cho biết: "Đường cờ Tổ quốc" được địa phương lựa chọn xây dựng trên các tuyến đường gắn với các di tích lịch sử, văn hoá, tạo bộ mặt khang trang cho các xã đạt chuẩn văn hoá – nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương cho tuổi trẻ Long An.



Tính đến ngày 17-7, chương trình "Đường cờ Tổ quốc" do Đoàn cơ sở Báo Người Lao Động thực hiện - một hợp phần của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động - đã trao tặng 68.700 cờ Tổ quốc đến tổ chức đoàn thanh niên ở tỉnh, thành trên cả nước.