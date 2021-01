Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân 2 xã Phước Lộc và Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM đã đổ về cầu Phước Lộc để được chứng kiến lễ thông xe cây cầu khai thông điểm nghẽn giao thông cho 2 xã đang đô thị hóa. Dù đi xe đạp nhưng bà Nguyễn Thị Tâm (60 tuổi) vẫn có mặt từ rất sớm. Cười hạnh phúc, bà Tâm cho biết hơn 20 năm bán vé số, ngày nào bà cũng qua lại trên cây cầu cũ nhỏ hẹp, thường kẹt xe nên rất mệt mỏi. "Từ nay có cầu mới, không kẹt xe, không cần chen lấn, hồi hộp trên cây cầu cũ đang xuống cấp" - bà Tâm vui vẻ chia sẻ.



Cầu Phước Lộc - nối 2 xã Phước Lộc và Phước Kiển, huyện Nhà Bè, (TP HCM) - chính thức thông xe sáng 7-1

Nhà ngay dưới dạ cầu Phước Lộc mới, ông Nguyễn Tấn Hùng nói cả đêm ông không ngủ được khi hay tin sáng 7-1 thông xe "cây cầu mong ước". "Dạ cầu được trồng hoa, cây xanh rất mát mẻ, trẻ nhỏ có thêm không gian để chơi. Rồi việc đi lại thoải mái hơn, việc làm ăn chắc sẽ "sướng" hơn" - ông Hùng nói.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, nhấn mạnh huyện có đặc thù sông rạch, còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội do giao thông chưa liền mạch. Vì vậy, việc đưa cầu Phước Lộc vào sử dụng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho 2 xã Phước Lộc, Phước Kiển nói riêng, toàn huyện Nhà Bè và khu Nam nói chung.

Dự lễ thông xe, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến người dân đã chia sẻ những quyền lợi để dự án hoàn thành. "Công trình không chỉ kết nối giao thông đường bộ khu vực cửa ngõ phía Nam TP mà còn hỗ trợ kết nối giao thông thủy khi độ tĩnh không thông thuyền nâng cao, thông thương thuyền bè… Qua đó, tạo thêm sức bật cho huyện Nhà Bè và khu Nam trong phát triển kinh tế - xã hội" - ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh.

Công trình cầu Phước Lộc mới do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 405 tỉ đồng. Công trình được khởi công gói thầu xây lắp số 1 vào tháng 6-2012 nhưng do vướng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công từ tháng 7-2013. Ðến tháng 7-2017, UBND huyện Nhà Bè phê duyệt phương án, bồi thường hỗ trợ tái định cư và đến tháng 6-2020 huyện đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Cầu Phước Lộc mới có chiều dài 386 m với 13 nhịp bê-tông cốt thép, mặt cắt ngang 10,5 m gồm 2 làn xe hỗn hợp cùng lề bộ hành và hệ thống lan can bảo vệ. Ðường đầu cầu phía xã Phước Kiển dài 143 m, phía xã Phước Lộc dài 180 m.