Ngày 26-7, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba, không đến trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc liên quan đến những phát ngôn miệt thị lực lượng công an xã, chủ tịch xã trên mạng xã hội. Trong khi đó, sáng cùng ngày, trên fanpage "Địa ốc Alibaba" livestream cảnh ông Luyện đang đào tạo nhân viên tại 2 văn phòng của công ty này.

Không đến vẫn có thể bị xử phạt

Theo Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vì ông Luyện không đến làm việc nên thanh tra sở sẽ phối hợp với công an lập biên bản không có mặt. Sở tiếp tục gửi giấy mời, nếu sau 3 lần ông Luyện không đến, sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, mức phạt có thể từ 10-20 triệu đồng về hành vi cung cấp, truyền tải, đưa thông tin không đúng sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự người khác.

Trước đó, căn cứ hành vi vi phạm của ông Luyện, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét thấy chưa đủ cơ sở căn cứ để xử lý hình sự nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở TT-TT xử lý về mặt hành chính.

Trước đó, ông Thân Đăng Phong - Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và ông Vũ Khắc Hùng, Trưởng Công an xã Tóc Tiên, đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xử lý những phát ngôn xúc phạm danh dự chủ tịch xã, uy tín lực lượng công an xã của ông Luyện trong đoạn video đăng trên mạng xã hội ngày 24-5.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra. Kết quả, Nguyễn Thái Luyện thừa nhận mình là người đã nói: "Tôi hỏi anh chị là học cái gì ra làm công an xã? Học cái gì? Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng, phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã. Học cái gì ra làm chủ tịch xã? Học làm côn đồ…". Nguyễn Thái Luyện cho rằng mình không có ý xúc phạm lực lượng công an xã, chủ tịch xã nói chung mà những lời nói trên nhằm giải thích cho nhân viên công ty về vụ việc cưỡng chế sai quy định pháp luật của chính quyền xã Tóc Tiên.

Cưỡng chế “Dự án Alibaba Tân Thành Center City 1” tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sẽ cưỡng chế nhiều dự án khác

Trong cuộc họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây, đại diện UBND thị xã Phú Mỹ đã cung cấp danh sách 7 dự án mà website Công ty Alibaba cũng như mạng xã hội đăng tải trên địa bàn. Trong đó có 2 dự án đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế là "Alibaba Tân Thành Center City 1" và "Alibaba Tân Thành Center City 5".

Sáu dự án còn lại có tổng diện tích khoảng 241.000 m2 do nhiều cá nhân đứng tên. Qua tìm hiểu của phóng viên, các dự án này mới chỉ được đầu tư những con đường rải đá sơ sài, chưa có hệ thống đường, điện, cống thoát nước như dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1" đã bị cưỡng chế mới đây.

Theo UBND thị xã Phú Mỹ, đối với những khu đất đã xây dựng hệ thống đường, bó vỉa, chủ tịch UBND các xã, phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó có một số khu đất đã ra quyết định cưỡng chế.