Liên quan đến vụ 6 người ở Bình Dương tử vong do ngạt khí CO, ngày 25-7, ông Lê Thành Nơi, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.



"Các nạn nhân được đưa về phần đất của người thân tại xã Định Bình để an táng theo phong tục địa phương, lễ động quan sẽ diễn ra vào ngày 27-7" – ông Nơi thông tin thêm.

Thương cảm trước hoàn cảnh của các nạn nhân, rất đông người dân đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác định 6 nạn nhân trong một gia đình ở phường Thới Hòa tử vong là do ngạt khí CO.

Danh tính các nạn nhân xấu số gồm: Lý Quốc P. (SN 1975), Đỗ Thị T. (SN 1985), Lý Bảo K. (7 tuổi), Lý Quốc T. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi).

Trước đó, tối 23-7, khu vực nhà nạn nhân Lý Quốc P. bị mất điện nên gia đình đã sử dụng máy phát điện để bật điều hòa ngủ. Lúc này, ông P. để máy phát điện trong nhà và đóng kín cửa nên dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Tối 24-7, người thân các nạn nhân đã có mặt tại Bình Dương để tiếp nhận thi thể và đưa về quê an táng.