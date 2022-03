Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Lam, đoạn xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An.



Lực lượng chức năng đưa thi thể anh S. lên bờ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông tin có thi thể trôi trên sông Lam, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể một người đàn ông nổi trên sông Lam, đoạn chảy qua địa phận xã Hưng Hòa, TP Vinh.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh H.V.S. (SN 1994), trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh.

Theo thông tin từ người dân, vào tối ngày 22-3, anh S. nhảy Cầu Bến Thủy 1 tự tử. Gia đình nạn nhân sau đó tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hiện, thi thể anh S. đã được bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng.