Chiều ngày 12-11, tại Đồn Biên phòng Bát Mọt (xã Bát Mọt, huyện biên giới Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), đã diễn ra lễ truy tặng, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho thân nhân và các sĩ quan có thành tích trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.



Chị Lương Thị Chon, vợ thiếu tá Vi Văn Nhất đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước truy tặng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tá Hoàng Văn Hùng, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất truy tặng cho liệt sĩ, thiếu tá biên phòng Vi Văn Nhất, sĩ quan đặc nhiệm Phòng chống ma túy và Tội phạm (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa), người đã anh dũng hi sinh trong khi truy bắt tội phạm ma túy.

Chị Lương Thị Chon, vợ của thiếu tá Vi Văn Nhất đã thay mặt gia đình đón nhận danh hiệu cao quý này.

Cũng tại buổi lễ, thiếu tá Vũ Xuân Vuông, đại úy Nguyễn Đình Minh, sĩ quan Đồn Biên phòng Bát Mọt (là những người cùng đánh án ma túy với thiếu tá Vi Văn Nhất) được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba; trung úy Lê Tuấn Hải, cán bộ Đồn biên phòng Bát Mọt, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Đồn Biên phòng Bát Mọt cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen và 80 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Thiếu tá Vi Văn Nhất anh dũng ngã xuống khi đấu tranh với tội phạm ma túy

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 3-6-2019, trong lúc đang thực hiện "đánh án" ma túy tại tuyến đường vành đai biên giới Việt - Lào tại khu vực Mốc 358 (xã Bát Mọt), Ban chuyên án phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mang theo túi xách, đang xâm nhập từ Lào vào địa bàn, 3 cán bộ biên phòng đã được chỉ đạo áp sát, bất ngờ một đối tượng từ bên kia biên giới (cách khoảng 40 m) nổ súng bắn vào tổ vây bắt.

Hậu quả, thiếu tá Vi Văn Nhất, trung úy Nguyễn Bình Minh và đại úy Vũ Xuân Vuông bị thương nặng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thiếu tá Vi Văn Nhất đã hi sinh.

Thiếu tá Nhất hi sinh để lại mẹ già, người vợ trẻ cùng hai con gái nhỏ là Vi Thị Trang Nh. (SN 2015) và Vi Thị Trang Nh. (SN 2018).

Nhằm góp phần bù đắp mất mát, hi sinh của thiếu tá Vi Văn Nhất, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký quyết định tuyển dụng đặc cách chị Lương Thị Chon vào làm giáo viên mầm non Trường mầm non xã Bát Mọt.