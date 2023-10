Ngày 31-10, Công an TP HCM tổ chức lễ trao Huân chương Chiến công hạng Ba do Chủ tịch nước tặng đối với Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, nguyên Phó Giám đốc Công an TP HCM.



Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP HCM.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Đại tá Lê Viết Tiệp, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP HCM, công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Chiến công hạng Ba đối với Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn xúc động: "Đây là một kỷ niệm đẹp, một dấu "son" trong cuộc đời người lính mà bản thân tôi không thể nào quên được. Tôi sẽ ghi khắc mãi trong lòng mình những giây phút đẹp của ngày hôm nay".

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn bày tỏ niềm vinh dự khi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và hứa sẽ tiếp tục cố gắng trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công để không phụ lòng tin tưởng của các cấp lãnh đạo, các đồng chí, đồng đội và người dân TP HCM đã trao gửi, tin yêu.