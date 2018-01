Thời tiết 3 miền khá đẹp dịp Tết

30/01/2018 04:58

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, vào lúc 6 giờ ngày 29-1, nhiệt độ đo được tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -1 độ C và đã xuất hiện băng giá tại đây; tại Đồng Văn (Hà Giang) là 2,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,7 độ C.



Chiều cùng ngày, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo ngày 30-1, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Các tỉnh, thành Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C. Đêm 30-1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này kéo dài khoảng 5-6 ngày, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên ở mức lạnh vào ban ngày và rét vào ban đêm.

Trong tháng 2-2018, tình hình thời tiết đáng lưu ý là khả năng xảy ra mưa trái mùa ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

TS Hoàng Phúc Lâm - Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa, hạn dài Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương - cho biết rét đậm, rét hại ở miền Bắc có khả năng tập trung trong giai đoạn cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 2, trong đó có đợt rét đậm, rét hại kéo dài 5-7 ngày. "Trong tháng 2, miền Bắc có khả năng chịu tác động của 4-5 đợt không khí lạnh nhưng chỉ rét đậm 1-2 đợt, tập trung vào những ngày giữa và cuối tháng" - TS Lâm cho hay.

Vào những ngày Tết nguyên đán, ông Lâm cho biết thời tiết 3 miền Bắc - Trung - Nam khá đẹp. Miền Bắc không quá rét, miền Trung mưa không quá lớn và miền Nam trời nắng. Vào khoảng giữa tháng 2, miền Bắc có khả năng bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa. Trước Tết, các tỉnh, thành Bắc Bộ có mưa nhỏ do ảnh hưởng của không khí lạnh. Những ngày trong Tết, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung yếu, vùng núi có khả năng rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 19-21 độ C, ban đêm 12-14 độ C, trời có mưa Xuân nhưng lượng không đáng kể.

Trong khi đó, tại các tỉnh, thành Nam Bộ, TS Hoàng Phúc Lâm nhận định thời tiết khu vực này dịp Tết nguyên đán cơ bản là tốt nhưng có thể xuất hiện mưa trái mùa. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng có mưa những ngày trước Tết do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Văn Duẩn